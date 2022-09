Stiri pe aceeasi tema

Aflați in plin proces de divorț, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au luat la bataie in plina strada. Cei doi s-au ales cu dosare penale pentru violența in familie.

