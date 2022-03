Stiri pe aceeasi tema

- Doua piese de mare succes din dramaturgia romaneasca vor putea fi vazute, curand, și de publicul timișorean, pe scena operei romane. Primul spectacol este „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, pus in scena de Gelu Colceag, care va avea doua reprezentații in data de 4 aprilie, de la orele 17:00 și 20:00.…

- Saptamana aceasta, va invitam sa urmariți spectacolele de opera „La Boheme” de Giacomo Puccini, „Ernani” de Giuseppe Verdi, „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini și „Lohengrin” de Richard Wagner, toate facand parte din repertoriul actual al operei bucureștene. Iar in weekend, la matineu, va prezentam…

- Alaturandu-se stradaniilor generale de a-i ajuta pe refugiații ucraineni care se retrag din calea razboiului, Teatrul Luceafarul a programat o reprezentație speciala. Pentru a rezolva chestiunile de accesibilitate lingvistica, a fost ales spectacolul nonverbal Stația clovnilor. Spectacolul a avut premiera…

- Opera Naționala București prezinta miercuri, 9 martie, incepand cu ora 18:30, „MUZICA NOPȚII – de la Mozart la Schonberg („Pierrot Lunaire”). Construit organic in jurul celebrei lucrari a lui Arnold Schonberg, „Pierrot Lunaire”, spectacolul ne invita in minunata lume a fanteziei compozitorului, alaturand…

- Opera Naționala București prezinta sambata, 12 februarie, ora 18:00, spectacolul cu opera „Lohengrin” de Richard Wagner, in regia lui Silviu Purcarete, scenografia Dragos Buhagiar, sub conducerea muzicala a maestrului Tiberiu Soare. In rolurile principale

- In aceasta saptamana, in Sala Mare de spectacole a Operei Naționale București, va invitam sa urmariți spectacolele de opera „Don Carlo” și „La Traviata” de Verdi, spectacolul coupe de dans contemporan „Tango. Radio & Juliet” de Edward Clug și spectacolul

- Opera Naționala București prezinta joi, 27 ianuarie, ora 18:30, spectacolul cu opera „Samson et Dalila” de Saint-Saens, reprezentație in memoriam Elena Cernei. Regia poarta semnatura lui Giandomenico Vaccari, iar la pupitrul dirijoral se va afla maestrul

- „Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti, in regia lui Andrei Serban, reprezinta primul eveniment al anului pe scena Operei Nationale Bucuresti, informeaza News.ro. Dupa succesul pe care l-au inregistrat cele doua montari la Opera din Chicago si la Opera Bastille din Paris, Andrei Serban…