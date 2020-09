Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a iscat un val de intoleranța fața de pacienții bolnavi de COVID-19. Prejudecațile au dus la faptul ca oamenii infectati sau cei care au invins virusul se simt stigmatizati sau judecați de societate.

- Coronavirusul poate persista in sistemul digestiv al pacientilor vindecati de COVID-19, chiar daca acestia nu prezinta simptome, conform constatarilor unui studiu realizat la Universitatea Chineza din Hong Kong, citat luni de agentia Xinhua, preluata de Agerpres.CITEȘTE ȘI: Cum iți distrugi creierul…

- In cazul bolnavilor cu forme severe, recuperarea reprezinta un proces extrem de lent si indelungat. Citeste si: Coronavirusul ar putea fi tratat cu proteine de la camile si alpace. Descoperirea inedita, facuta de cercetatorii din Suedia Conform studiului, la sase saptamani dupa externare,…

- Alina Pușcaș a trecut peste momentele dificile cauzate de infecția cu Covid-19, iar acum se rasfața alaturi de soțul ei și cațiva prieteni. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu prezentatoarea tv, luand masa la o terasa din București.

- S-a scris mult și deseori contradictoriu despre ce medicamente ar funcționa impotriva coronavirusului, așa ca e greu sa ții pasul. La ora actuala, iata ce știm despre cele mai discutate tratamente. Tuturor ne plac raspunsurile clare și simple. Avem o boala, avem și un leac pentru ea - scurt și la obiect.…

- India are un potențial uriaș pentru a deveni dezastru umanitar, cu aproape un milion de persoane infectate cu Covid-19. Situația epidemiologica in aceasta tara se inrautațește considerabil. In ultimele 24 de ore, in India au fost raportate 29.429 de noi cazuri de infectare. Tara se indreapta spre atingerea…

- Covid-19 poate fi invins. Primele teste clinice ale unui vaccin realizat in Statele Unite arata ca sistemul imunitar al voluntarilor i-a protejat pe acestia de coronavirus. Leacul ar putea sa fie gata in primele luni ale anului viitor.

- ''Chiar daca natura observationala a studiului nu permite sa se concluzioneze oficial ca nu exista niciun beneficiu de la antimalaricele sintetice pentru prevenirea unei forme grave de COVID-19, aceste rezultate nu argumenteaza in favoarea unei utilizari in scop preventiv a hidroxiclorochinei la…