- Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 62,4 milioane lei in acest an si venituri totale de 2 miliarde lei. Potrivit celui mai realist scenariu, 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar scenariul pesimist arata ca anul 2027 ar fi anul in care rutele ajung profitabile,…

- Compania aeriana TAROM estimeaza pentru 2023 pierderi de 62,4 milioane lei, in scadere fața de anul trecut, si venituri totale de 2 miliarde de lei, iar salariul mediu al unui angajat este 2.120 de euro, conform proiectului de ordin pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al TAROM, pus…

- Compania naționala de transport aerian TAROM continua sa acumuleze pierderi insa angajații au parte de creșteri de salarii peste maximul inflației atins in ultimele luni. Pierderea bruta estimata a TAROM pentru acest an este de 62,4 milioane de lei, in scadere cu 28,79%, fața de 2022, conform unui proiect…

- Romania urmeaza sa imprumute de la Banca Europeana de Investitii (BEI) 600 de milioane de euro in vederea realizarii unor sectiuni din cadrul autostrazii A7.Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, negocierea contractului de finantare dintre Romania si BEI, in valoare de 600 milioane de euro, pentru…

- La peste un an de la preluarea pachetului majoritar de acțiuni de catre compania de private equity SARMIS Capital, COS, liderul pieței locale de fit-out*, raporteaza o cifra de afaceri de 28 de milioane de euro la nivelul anului fiscal 2022. Piața inregistreaza o tendința de creștere accelerata, in…

- ”Zebrapay SA, liderul pietei locale in operarea statiilor de plata de tip self-service (sub brandul SelfPay), anunta o cifra de afaceri de peste 150 milioane de lei aferenta anului 2022, reprezentand un avans de 24% fata de rezultatul obtinut in anul precedent. De asemenea, compania a inregistrat in…

- Valoarea totala a contractului este de 35.220.606,24 de lei fara TVA, suma echivaland cu peste 7,13 milioane de euro, la cursul actual. "Obiectivul de investitie consta in principal in modernizarea sistemelor de balizaj aeroportuar sisteme de lumini, retele electrice, sistem de alimentare cu energie…