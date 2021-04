Accesul calatorilor in statia de metrou Pipera a fost permis in noaptea de joi, dupa ora 22:30, doar pe una dintre cele doua intrari ale acesteia, pentru evitarea crearii unei situatii conflictuale in incinta statiei si in conditiile in care in statie urmau sa se desfasoare lucrari pentru eliberarea domeniului public, precizeaza Metrorex. "Cu privire la situatia care a aparut in contextul dezafectarii spatiilor comerciale din statia Pipera, Metrorex informeaza ca accesul calatorilor in statie a fost permis doar pe una dintre cele doua intrari ale acesteia, dupa ora 22:30 in noaptea de joi, 8 aprilie…