- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, la dezbaterea motiunii simple in Camera Deputatilor, ca bugetul pentru invatamant este cel mai mare din ultimii 20 de ani, inregistrandu-se totodata si cea mai mare crestere salariala in randul profesorilor. Ministrul Ligia Deca a mentionat ca a fost…

- Profesorul universitar Marilen Gabriel Pirtea a caștigat funcția de rector al Universitații din de Vest din Timișoara (UVT), un mandat prevazut pentru perioada 2023 – 2028, obținand voturile a 416 de electori ai comunitații academice din UVT, reprezentand 72% din numarul total de voturi exprimate in…

- Marcel Ciolacu e de parere ca programul „Masa calda in școli” pentru copiii din zonele vulnerabile ar trebui sa continue. In acest sens, premierul i-a cerut Ministrului Educației, Ligia Deca, „sa dimensioneze corect pentru 2024” acest program. „Și legat de obiective majore, pentru ca ne apucam de construcția…

- Ministerul Educatiei a publicat Metodologia privind reorganizarea unitaților de invațamant preuniversitar cu personalitate juridica, in vederea consultarii publice, in conditiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Astfel, potrivit informarii publicate,…

- Ministerul Educatiei propune schimbari in metodologia de organizare a Programului „Saptamana verde”, noutatea fiind ca parintii pot sustine financiar activitatile derulate, dar constituie abatere disciplinara implicarea cadrelor didactice sau a elevilor in strangerea banilor.„Am lansat in consultare…

- Pentru examenul de rezidențiat din aceasta toamna au fost scoase la concurs 5.400 de posturi. Examenul va avea loc pe 19 noiembrie, iar pentru a-l promova candidații au nevoie sa obțina minimum 65% din nota maxima posibila, fața de 60%, cat era pana acum.

- Se aplica mult cantatul proiect “Romania Educata”, controlat, in partea de mediu academic de mafia universitara, de rectorii-politruci, de “dinozaurii” care nu dispar de la conducerea marilor universitați de stat. Ca adevarați baroni locali, ei au facut noua lege a invațamantului superior, ce le permite…

- In data de 22 septembrie, a fost publicata in Monitorul Oficial „Procedura privind managementul cazurilor de violența asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unitații de invațamant, precum și al altor situații corelate in mediul școlar și al suspiciunii de violența asupra copiilor…