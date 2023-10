Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in virsta de 50 de ani, originar din Lituania, a simulat un atac de cord in cel puțin 20 de restaurante din Spania pentru a evita sa plateasca nota de plata. Informația este relatata de The Sun. In toate localurile, de dragul mincarii gratuite, barbatul a recurs la aceeași inscenare: se prefacea…

- Belgia și Spania sunt pe locul doi și trei in topul importatorilor de gaz natural lichefiat rusesc, dupa China, potrivit unei analize a datelor din industrie, citate de Financial Times. UE va importa in acest an volume record de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, in ciuda obiectivului declarat al…

- Bianca Hanganu a studiat in Calpe, provincia Alicante, și va merge la Universitatea din Valencia, potrivit TVR. Isi doreste sa ramana in strainatate.Tanara, originara din Vaslui, a studiat in Spania. Locuiește acolo alaturi de parinții ei, care s-au stabilit acolo in urma cu aproape 20 de ani.La examenul…

- O zi intreaga cu intamplari mai puțin intalnite in viața cotidiana a unei mici localitați. In centrul evenimentelor s-au aflat un barbat care a sunat in mai multe randuri la 112 sa spuna ca nu se simte bine, apoi ca sa anunțe ca se va spanzura, Serviciul de Ambulanța și un echipaj al acestuia, un echipaj…

- Au trecut aproape 20 de ani de la moartea lui Dan Spataru. Celebrul artist și-a incheiat socotelile cu treburile lumești pe data de 8 septembrie 2004, cand a suferit un infarct. Puțin știu ca, indragitul artist a avut o poveste de iubire interzisa cu una dintre cele mai frumoase actrițe. Povestea de…

- Mai puțin de jumatate (48%) dintre parinții care lucreaza in alte țari vin in vacanta de vara in Romania, in timp ce 36% dintre parinti nu pot veni, iar 15% nu erau inca decisi[1] cu privire la venirea in tara, arata datele unui sondaj realizat de Salvați Copiii Romania in randul beneficiarilor programului…

- Un barbat de 42 de ani a cheltuit economiile de o viața ale tatalui sau in decurs de 14 luni transferand sume mari de bani in propriul sau cont, dupa ce a sunat de mai multe ori la banca pretinzand ca este fie mama, fie tatal sau.

- Spania ar putea avea prima participare de extrema-dreapta la guvernare de la dictatura lui Francisco Franco, sondajele efectuate in ultima saptamana de campanie - si date publicitatii duminica seara, dupa inchiderea urnelor - aratand ca Partidul Popular (PP) de centru-dreapta si Vox, partidul anti-musulman…