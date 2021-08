Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo de tip cod galben care va intra in vigoare azi, 17 august, ora 10.00 și care va fi valabila pana maine, 18 august, ora 10.00. Pe parcursul zilei de azi, dar și la noapte, in Maramureș vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica…

- Vin vești noi de la meteorologi. In dimineața zilei de miercuri, de la Administratia Nationala de Meteorologie au fost transmise informații cu privire la prognoza pentru aceasta a treia zi a saptamanii. Astfel, aflam ca in unele zone disconfortul termic va fi ridicat, iar in altele sunt anunțate ploi…

- Veștile despre ultimele zile din luna lui Cuptor vin sa certifice, practic, denumirea populara data lunii iulie. Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. In dimineața zilei de luni, 26 iulie, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 12 – 25 iulie 2021. Specialiștii anunța temperaturi de aproape 40 de grade Celsius la umbra, disconfort termic insuportabil in vest și sud-vest. Meteorologii anunța ca in urmatoarele doua saptamani,…

- Incepem saptamana cu vești ”calde”. Meteorologii, dupa momentele ploioase de care am avut parte, acum anunța vreme caniculara. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie spun ca in urmatoarele zile, in mai multe regiuni din țara, trebuie sa ne așteptam la temperaturi ce vor atinge pragul…

- Meteorologii nu vin cu vești bune despre vremea pentru perioada urmatoare, semn ca ploile inca nu se dau duse din peisaj. Ceea ce va face ca umbrelele sa continue sa fie accesorii utile. In dimineața zilei de duminica, 20 iunie, Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza. Astfel,…

- Meteorologii nu vin cu vești bune despre vremea din perioada imediat urmatoare. Sunt anunțate ploi, dar și descarcari electrice și vijelii. In dimineața zilei de joi, 10 iunie, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare COD GALBEN. Mesajul meteorologilor vizeaza intervalul…

- Vremea se menține capricioasa, in perioada imediat urmatoare, iar meteorologii avertizeaza ca se vor semnala ploi, cu descarcari electrice, dar și vijelii. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis miercuri dimineața o atenționare COD GALBEN, valabila pentru intervalul 09 iunie, ora 12:00 –…