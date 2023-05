Meta vrea sa licentieze tehnologii de AR de la Magic Leap, sustin surse anonime citate de Financial Times, care spun ca cele doua companii se afla in pline negocieri. Subiectul principal al negocierilor ar fi licentierea tehnologiilor Magic Leap de catre Meta, insa contractul dintre cele doua parti ar putea include si o componenta de manufacturare. In urma parteneriatului, care cel mai probabil va fi semnat pe mai multi ani, Magic Leap va ajuta Meta cu producerea castilor de realitate augmentata. Niciuna dintre cele doua parti nu a comentat informatiile din Financial Times, insa Magic Leap a recunoscut…