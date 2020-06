Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis. Romanii pot face plaja si pe prosop sau cearsaf, nu doar pe sezlong. Turiștii care aleg aceasta varianta sunt obligați sa respecte aceleași reguli de distanțare sociala ca și cei care folosesc șezlonguri. Adica sa stea la o distanta de cel puțin doi metri. Seful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca se va putea face plaja si pe cearsaf, nu doar sezlong. Se va putea renunta la izolare, daca vii din tarile mai putin afectate. Doua dintre aceste tari ar putea fi Grecia sau Bulgaria. Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca poti merge la plaja si fara…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta din Sfantu Gheorghe a aprobat ca incepand cu data de 2 iunie sa fie redeschise parcul de aventura, peretele de escalada, terenul de minigolf si terenul de tenis din cadrul Bazei de agrement de la Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu…

- Bulgaria au spus cum turiștii se vor odihni in aceasta vara in stațiunile maritime, informeaza ATOR. Țara se pregatește sa deschida hotarele cu țarile vecine de la 1 iunie, iar de la 15 iunie - cu toate țarile UE, scrie ria.ru. Ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, a declarat ca Bulgaria negociaza…

- Ziarul Unirea Primarii din Apuseni ii mulțumesc europarlamentarului Victor Negrescu pentru donarea unor tuneluri de dezinfectare pentru unitați sanitare din Campeni și Abrud Primarii din Campeni și Abrud au continuat zilele acestea eforturile pentru a asigura populației din zona Munților Apuseni condiții…

- Daniela Marcu este un nume cunoscut in viața culturala a orașului Lugoj, pasiunea ei pentru artele frumoase materializandu-se atat prin colaborarile sale in domeniul designului grafic cat și in muzica. Cu doi ani in urma, artista a avut parte de o expoziție personala la Casa Bredicenilor, iar pasiunea…

- De mai bine de 50 de ani, prorțiunea din DN 75 care trece prin orașul Campeni nu a mai fost asfaltatata in intregime. In aceste zile se toarna covor asfaltic, urmand ca restul kilometrilor din DN 75 pana spre Mihai Viteazu sa fie finalizați pana la sfarșitul acestui an. „In anul 2018 am realizat un…

- Potrivit Asociației PROMO LEX, doi locuitori ai satului Molovata Noua, raionul Dubasari, care activeaza in calitate de șoferi pe ambulanța, au fost reținuți saptamana trecuta de catre reprezentanții miliției din orașul Dubasari.