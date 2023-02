Stiri pe aceeasi tema

- „Am venit azi in parohia dumneavoastra sa instalez noul paroh, in persoana parintelui Laurențiu Ioan Costin”, a afirmat Preasfințitul Vasile Bizau la finalul Sfintei Liturghii celebrate duminica, 26 februarie (Duminica Izgonirii lui Adam din Rai), in parohia „Sfanta Cruce” din Baia Mare, marturisind…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, sambata, 11 februarie, de la ora 10:30, Preasfinția Sa Vasile Bizau, impreuna cu preoții prezenți, vor celebra Taina Sfantului Maslu la Spitalul Județean din Baia Mare (holul de la intrare). La finalul celebrarii, va avea loc sfințirea capelei din spital. Programul…

- Ma onoreaza ca am fost in aceasta duminica binecuvantata de Dumnezeu alaturi de comunitatea drept-credincioasa la Catedrala Episcopala Sfanta Treime din Baia Mare. Pe langa cuvintele de invațatura rostite cu har și iubire de catre Episcopul nostru, Prea Sfințitul Iustin, am avut prilejul de a onora…

- Dupa mai bine de zece ani de lupte pe scena politica din Maramureș și nu numai, Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, se pare ca și-a gasit marea iubire. O poza cu un apus de soare, prin acest mod a ales sa-și exprime sentimentele și sa anunțe public marea veste. Mesajul postat de edil…

- „Parintele Vasile Rațiu a trait cu speranța vieții veșnice. A trait cu dorința de a fi aproape de Dumnezeu, de a-L cunoaște mai bine și de a-L oglindi, de a se face instrument al milostivirii lui Dumnezeu” a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau in omilia rostita la slujba de inmormantare a parintelui,…

- „Sa creștem cu varsta, cu ințelepciunea și cu harul, inaintea lui Dumnezeu și inaintea oamenilor!”, este urarea pe care Preasfinția Sa Vasile Bizau a facut-o duminica, 1 ianuarie 2023, in biserica „Sfanta Maria” din Baia Mare, unde a celebrat Sfanta Liturghie de inceput de an. Cuvintele din urare reprezinta…

- Luni, 26 decembrie, in a doua zi de Craciun, Preasfinția Sa Vasile Bizau a celebrat Sfanta Liturghie la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu Mare. Daca in prima zi celebreaza la Baia Mare, in fiecare an, Ierarhul se indreapta a doua zi a sarbatorii Nașterii Domnului la Satu Mare, spre…