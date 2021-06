Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la Bruxelles, la summitul NATO, in cadrul caruia liderii aliati au decis asupra liniilor prioritare de acțiune in urmatorul deceniu. „Am participat azi la un summit NATO cu valențe simbolice, strategice și politice majore pentru viitorul alianței. Acest summit a reconfirmat importanța și relevanța alianței intr-un mediu de securitate marcat de amenințari multiple și tot mai complexe și impredictibile. A marcat o etapa noua intarita in relațiile trans-atlantice, o reafirmare a valorilor comune care ne unesc. Alaturi de președintele Biden și ceilalți…