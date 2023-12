Unii se cunosc prea tarziu, alții pleaca prea devreme. Apar informații noi in cazul lui Claudiu, tanarul baimarean, injunghiat intr-o localitate italiana, aproape de Milano și lasat sa moara. Fapta a fost comisa in urma unei reglari de conturi intre mai multi conaționali, in noaptea de marti spre miercuri. Conform presei italiene, persoanele implicate in […] Source