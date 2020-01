Stiri pe aceeasi tema

- De aproape un an, o braserie din centrul Pitestiului ofera gratuit in fiecare seara oamenilor sarmani mancarea nevanduta. La inchiderea programului, o sacosa cu diferite produse este agatata de usa braseriei, avand deasupra mesajul: „Daca ti-e foame”.

- Grigore și Mariana de la Mireasa pentru fiul meu au devenit astazi parinți. Cei doi au așteptat de mult timp sa-și stranga copilul in brațe, iar de acum se pot bucura de fetița lor, proaspat venita pe lume cu doar cateva ore in urma.

- Un baiat in varsta de 6 ani din Ohio, diagnosticat cu cancer in urma cu trei ani, a revenit la scoala dupa ce a terminat tratamentul de chimioterapie. Colegii l-au intampinat cu ovatii, iar inregistrarea momentului a devenit virala pe internet.

- Un video cu un mesaj emoționant circula pe internet și ii impresioneaza pe internauți. Un utilizator a postat pe pagina sa de Facebook un video impresionant cu o femeie care canta o melodie romaneasca intr-o secție de votare din Spania. Mesaj emoționant din Spania pentru toți romanii Mesajul i-a lasat…

- O tanara din Vietnam aflata in camionul in care au fost gasite 39 de cadavre a trimis un mesaj tulburator familiei sale. Ultimul text al lui Pham Thi Tra My, de 26 de ani, aflata in „sicriul metalic” trimis mamei sale spunea „„Imi pare rau mamica. Calatoria mea nu a reușit. Te iubesc. Mor pentru ca…

- Un copil de numai noua ani va fi judecat in SUA dupa ce ar fi pornit un incendiu in care au murit cinci membri ai familiei sale. Baiatul de noua ani a fost audiat luni la tribunalul din Eureka, Illinois.

- Joao Miguel, in varsta de doi ani din Brazilia, a murit fiindca nu a primit tratamentul la timp, scrie Peru21.pe. Familia a facut apel pentru a strange suma de 70.000 de dolari, bani necesari tratamentului, insa dupa ce si-au atins obiectivul, Leroy Alves a fost acuzat ca si-a abandonat sotia si a fugit…