- ANAF atenționeaza cu privire la o noua campanie de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabilii sunt anunțați ca au ”plați fiscale restante”. Mesajului ii este anexat un document, ”factura fiscala”, pe care va sfatuim sa nu il deschideți, in niciun caz! Reiteram urmatoarele:…

