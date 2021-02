De Ziua Indragostiților se trimit sute de milioane de felicitari și mesaje in toata lumea. Daca nu știți ce mesaje de Valentine’s Day sa trimiteți, va oferim cateva exemple din care va puteți inspira. Mesaje de Valentine’s Day pentru iubiți Valentine’s Day fericit pentru cel mai important om din viața mea. Te iubesc mai mult decat iubesc pizza. Ești totul pentru mine. Happy Valentine’s Day! Este doar o zi din an, dar ar trebui sa știi ca eu te iubesc in fiecare zi și in fiecare moment. Iți ofer toata dragostea mea cu aceasta ocazie speciala! Cu cat petrecem mai mult timp impreuna, cu atat ne indragostim…