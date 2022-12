Mesaje de Anul Nou 2023. In noaptea de Revelion, inainte sau imediat dupa miezul nopții, cu toții trimitem mesaje, urari și felicitari pentru oamenii dragi care nu ne sunt alaturi in acel moment. V-am pregatit o selecție de mesaje de Revelion, urari și felicitari amuzante, care ii vor bucura pe cei dragi cu ocazia Anului Nou 2023. Urari amuzante de Anul Nou, de trimis in noaptea de Revelion „Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!” „Noul An sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada…