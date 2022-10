Mesaj RoAlert pentru dispariția unui copil de 13 ani din Galați! A fost găsit UPDATE: Potrivit informațiilor transmise de poliție, copilul de 13 ani care a disparut de la domiciliu din Galați a fost gasit in Gara de Nord, in Capitala. Știre inițala Politistii cauta un adolescent, de 13 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acestuia, sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie. In urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit ca minorul a cumparat un bilet de tren din gara CFR Galați și s-a urcat in trenul cu destinația București. Mesajul RoAlert… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

