- Prezenta unui urs a fost semnalata, duminica dimineata, intr-o suburbie a municipiului Vaslui, cetatenii fiind avertizati prim mesaj RO-Alert. ‘In aceasta dimineata a fost semnalata prezenta unui urs in Zona Industriala a municipiului Vaslui – cartier Rediu, pe dealul aflat vis-a-vis de fosta fabrica…

- Autoritațile au transmis in aceasta dimineața un mesaj Ro-Alert care semnaleaza prezența unui urs in zona localitații hunedorene Crivadia, comuna Banița. Oamenii sunt sfatuiți ca, daca intalnesc ursul, sa pastreze distanta fata de animal si sa nu-i ofere acestuia hrana. Este pentru a doua oara in doua…

- FOTO| MESAJ RO-ALERT pentru locuitorii din Sohodol: A fost semnalata prezența unui urs MESAJ RO-ALERT pentru locuitorii din Sohodol: A fost semnalata prezența unui urs Un mesaj RO-Alert a fost emis miercuri, 20 mai, de autoritațile din judetul Alba prin care persoanele aflate in Sohodol sunt avertizate…

- Primaria comunei Repedea, situata la poalele Munților Maramureș, i-a avertizat pe locuitorii sai ca o ursoaica cu doi pui se afla in preajma comunei, a informat, luni, administrația locala, potrivit Agerpres. „Locuitorii comunei Repedea au fost avertizati de conducerea primariei sa fie atenti, fiindca…

- Locuitorii orașului Sinaia au fost avertizați, sambata seara, prin mesaje specifice, de prezența unui urs in zona Castelului Peleș, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, citat de News.ro.„A fost transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populatiei cu privire la prezenta unui…

- Locuitorii din Nasal, comuna Țaga, au fost avertizați azi-noapte, prin RO-Alert, despre prezența unui urs. Mesajul RO-Alert, emis de ISU Cluj, a venit in jurul orei 2: ”A fost semnalata prezența unui urs pe raza localitații Nasal! Evitați zona, ramaneți in locuințe! Pastrați distanța fața de animal…

- Accident pe DN 68, Oțelu Roșu (CS). Se circula ingreunat dupa un accident intre trei autoturisme. Se circula ingreunat, pe 1/3 cale, pe DN 66, la Petroșani. Un autoturism a lovit parapetul axial și s-a rasturnat. Se estimeaza reluarea traficului normal pana la ora 11.

- Pompierii din Petroșani au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc din orașul Vulcan. Doua persoane au fost transportate la spital, din cauze diferite iar primele indicii arata ca focul ar fi fost declanșat intenționat. Doua autospeciale de stingere…