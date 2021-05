Mesaj de la Rareș Bogdan, către toți românii: Răutatea tot mai adâncă și intoleranța, ne reduc OXIGENUL Rareș Bogdan le-a transmis romanilor un mesaj dur chiar in perioada sarbatorilor pascale. Acesta susține ca ”rautatea și intoleranța” anumitor persoane reduc oxigenul tuturor. Totodata, el a vorbit despre evoluția pandemiei de coronavirus și a facut apel la cautarea unor soluții cat mai bune pentru ca fiecare roman sa poata fi liniștit și sa se poata bucura de cei din jurul lui. Acesta le-a mai cerut romanilor sa mearga la vaccinn, pentru ca Romania sa poata reveni in final la normalitate. „Debusolarea, pandemia de suspiciune, rautatea tot mai adanca, intoleranța, brutalitatea evenimentelor care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

