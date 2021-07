Mersul trenurilor, afectat. Un tren încărcat cu păcură și benzină a lovit un TIR, în Giurgiu Un tren incarcat cu pacura și benzina a lovit un TIR la intersecția dintre calea ferata și DN 5B Giurgiu-Ghimpați. Circulația mașinilor și a trenurilor este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, duminica dimineața, circulația rutiera și traficul feroviar sunt oprite in localitatea Balanoaia, județul Giurgiu. Asta dupa ce, in cursul nopții, la intersecția dintre calea ferata 903 Videle-Giurgiu și DN 5B Giurgiu-Ghimpați, un tren incarcat cu pacura și benzina, care circula intre Brazi și Giurgiu, a acroșat la o trecere la nivel cu calea ferata, semnalizata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

