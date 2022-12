Mercedes investește 130 de milioane de euro la fabrica Sebeș din județul Alba Grupul auto german Mercedes-Benz a prezentat miercuri un plan in valoare de peste un miliard de euro destinat adaptarii capacitatilor sale globale de productie la fabricarea de sisteme de propulsie electrice. Printre fabricile vizate este și cea de la Sebeș, unde vor fi investiți aproape 130 de milioane de euro. Grupul auto german Mercedes-Benz a prezentat miercuri un plan in valoare de peste un miliard de euro destinat adaptarii capacitatilor sale globale de productie la fabricarea de sisteme de propulsie electrice, incluzand asamblarea de baterii, motoare si punti electrice, incepand din 2024,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

