Mentenanta pe ultima suta de metri, la parcometrele din Craiova. Primaria a reusit cu greu sa gaseasca o firma care sa asigure, macar pana la sfarșitul anului, mentenanța celor 14 parcometre amplasate in centrul orasului. Parcometrele folosite pentru achitarea taxei de parcare pe locurile „cu plata prin SMS“ au fost montate in noiembrie 2019 de catre firma Fast Park Co. SRL, din Cluj-Napoca, pentru suma de 323.607 lei. Oferta a inclus si serviciile de mentenanta si suport tehnic, oferite gratuit in primele sase luni de la semnarea contractului. Garantia intregului sistem a fost de doi ani, iar…