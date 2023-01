Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din California au emis ordine de evacuare in orasul Montecito, acolo unde locuiesc printul Harry si sotia lui, Meghan, din cauza alunecarilor de teren, care ameninta numeroase vile de lux.

- Talibanii și-au exprimat furia dupa ce prințul Harry a dezvaluit ca a ucis 25 de "piese de șah" inamice in timpul misiunii sale in Afganistan, in cartea sa. Vorbind pentru DailyMailOnline, militanții l-au ironizat pe prinț, spunand ca au ras ultima oara de Occident și de "ratatul cu gura mare" Ducele…

- Ministerul Educației a publicat lista nominala cu cei 164 de elevi olimpici care, in anul școlar trecut, au obținut medalii sau mențiuni la competițiile internaționale. Potrivit celui mai nou ordin de ministru care reglementeaza sumele corespunzatoare premiilor obținute, aceștia vor primi o bursa de…

- Echipele africane au avut deseori evoluții surprinzatoare la Campionatele Mondiale, iar la un moment dat Coasta de Fildeș, Senegal, Camerun sau Ghana erau echipe pe care nu voia nimeni sa le intalneasca. La actuala ediție, Africa a fost reprezentata de Senegal, Tunisia, Maroc, Ghana și Camerun. Copii…

- Editura Junimea din Iasi are un nou director. Este vorba despre Simona Mihaela Modreanu, care a obtinut nota 10 in urma concursului de proiecte de management. Aceasta are in plan atat extinderea in plan international a Editurii Junimea, cat si continuitatea prin literatura si critica literara romana.…

- Franța… femei cochete, vin bun, paine ca nicaieri in intreaga lume, declarații de dragoste, mașini… Da! Nu am facut nicio greșeala cand am scris aceste randuri. Chiar daca nu se bucura de la fel de multa apreciere precum germanii sau italienii, francezii se pricep cu adevarat la mașini, iar creațiile…

- Ducele de Sussex isi va lansa memoriile in ianuarie 2023, a anuntat Penguin Random House, potrivit site-ului publicatiei britanice The Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …