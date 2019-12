Stiri pe aceeasi tema

- Constanța va fi gazda unui turneu de Old Boys pe finalul acestui an. Pe 15 decembrie, Sala Sporturilor din oraș gazduiește un patrulater cu 4 echipe de tradiție. Echipele de old-boys de la Steaua, Dinamo, Rapid și gazda Farul se vor duela in Memorialul „Dumitru Antonescu”. Nume mari din istoria celor…

- Handbal Club Dobrogea Sud s-a jucat cu inimile spectatorilor care au venit, miercuri seara, la Sala Sporturilor din Constanta sa urmareasca derby-ul Ligii Nationale, cu CSA Steaua. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a gestionat foarte bine prima repriza, in care condus ostilitatile. Dupa un joc placut,…

- In acest an, pe 25 aprilie, s au implinit trei ani de la moartea legendei FC Farul Dumitru Antonescu. Luna viitoare, pe 15 decembrie, la Constanta se va desfasura un nou turneu in memoria fostului mare fotbalist.Este vorba de Memorialul "Dumitru Antonesculdquo;, la care vor participa echipele de old…

- Petre Marin, fost fundaș al FCSB-ului, s-a aratat dezamagit de momentul pe care il traiește fotbalul romanesc. Ulterior, el și Daniel Niculae, fost atacant la Rapid, au avut un schimb de replici amuzante. „Ar fi pacat ca brandurile sa dispara! Aceste branduri aduc oamenii la stadion. Au fost probleme…

- Echipele de old-boys ale celor de la Concordia Chiajna, Dinamo, Steaua și Rapid se vor intalni sambata, 16 noiembrie, ora 16:00, in sala din Chiajna pentru trofeul „Concordia Chiajna”. Nume de legenda ale celor 4 formații vor participa la un turneu demonstrativ. ...

- Infectiile umane exaltate din galeriile Steaua, Dinamo si Rapid se vor uita azi la televizor si vor vedea ce curat e aerul pe stadion fara ei. Copiii vor face spectacol! Nu vor exploda petarde in urletele animalice ale drogatilor excitati de zgomotul bombelor artizanale introduse in chiloti cu complicitatea…

- Dinamo conduce autoritar Liga Zimbrilor. Campioana ultimelor patru ediții marșaluiește spre un nou titlu, avand 6 victorii consecutive. Minaur Baia Mare nu mai invinsese Steaua de cinci ani și jumatate. A facut-o vineri seara, la Chiajna, 29-27! Maramureșenii au facut o prima repriza excelenta, cu…

- Jucatorii pietreni Lucian Cozma, Bogdan Gaucan si Gabriel Mihai Bordianu au fost selectionati in echipa nationala old-boys a Romaniei. Aceasta formatie va participa, in perioada 4-6 octombrie, la o competitie in localitatea Ordu (Turcia). Cei trei sunt componeti ai formatiei Old Boys Piatra Neamt, campioana…