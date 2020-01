Melescanu nu demisioneaza in ciuda deciziei CCR: Este o premiera!

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Curtea Constitutionala a decis ca alegerea lui Teodor Melescanu la sefia Senatului a fost neconstitutionala. In urma deciziei Curtii Constitutionale, Teodor Melescanu trebuie sa se retraga din functia de presedinte al Senatului fie printr-o demisie, fie prin o hotarare a senatorilor de aplicare…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Guvern, ca liberalii o vor sustine pe Alina Gorghiu la sefia Senatului. Senatorul Alina Gorghiu a candidat si cu Teodor Melescanu, in luna septembrie, la sefia Senatului. In turul doi de scrutin, Teodor Melescanu a obținut 73 de voturi. Contracandidata…

- In urma deciziei Curtii Constitutionale, Teodor Melescanu trebuie sa se retraga din functia de presedinte al Senatului fie printr-o demisie, fie prin o hotarare a Camerei Superioare de aplicare a deciziei. In prezent, social democratii detin cele mai multe voturi in Senat, mai exact 69 care echivaleaza…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, miercuri, Teodor Meleșcanu a fost ales nelegal in funcția de președinte al Senatului, potrivit unor surse ale instituției, citate de agențiile de presa.

- Scandal in Parlament, inainte de sedinta solemna pentru marcarea a 30 de ani de la Revolutia din 1989. Cei doi presedinti ai Camerelor, Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu au incercat sa introduca, printre vorbitori, pe Petre Roman, ceea ce a provocat reactia dura a reprezentantilor PNL si USR. Stenograma…

- Meciul Teodorovici - Cițu continua Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat, in plen, depunerea motiunii simple intitulate „Guvernarea PNL, numele tau este austeritate”. „Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul „Guvernarea PNL, numele tau este austeritate”,…

- Principalele evenimente din saptamana 2 - 8 decembrie: *** O sedinta solemna a Parlamentului va fi organizata, luni, pentru celebrarea Zilei Nationale. Potrivit memorandumului intern aprobat de Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor, vor sustine alocutiuni…

- Consiliul National al Partidului Forta Nationala PFN a validat, sambata, numirea in functia de presedinte interimar al formatiunii a lui Teodor Melescanu, presedintele Senatului. De asemenea, potrivit agerpres.ro, Gratiela Gavrilescu a fost aleasa in functia de prim vicepresedinte al PFN, iar deputatul…