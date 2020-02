Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Teodor Meleșcanu a dat explicații in dosarul in care procurorii anticorupție cerceteaza activitatea fostului agent guvernamental Viorel Mocanu. DNA il suspecteaza pe Viorel Mocanu ca a schimbat poziția Romaniei in fața CEDO pentru a-l ajuta pe Liviu Dragnea.La ieșirea de la DNA,…

- „Parlamentul actual nu mai are nicio legatura cu optiunile politice ale romanilor de astazi” "Vom organiza anticipatele cand va fi posibil. Avem un plan cu ce trebuie sa facem, ca si Guvern. Probabil la un moment dat majoritatea PSD din Parlament nu va mai rabda si o sa clacheze. PNL va castiga alegerile…

- Tribunalul Bucuresti ar putea finaliza cercetarea judecatoreasca in dosarul de coruptie al fostului sef al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea dupa ce a epuizat de audiat martorii acuzarii dar si ai apararii.La termenele anterioare instanta i-a audiat in acest dosar pe Victor Ponta dar si…

- Fostul ministru Daniel Chitoiu, lider ALDE, se afla la Parchetul Tribunalului Arges pentru a fi audiat in legatura cu accidentul in care a fost implicat si care s-a soldat cu decesul a doua persoane.Daniel Chitoiu a refuzat sa faca declaratii la sosire, conform News.ro. "Nu pot sa dau declarții…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea ar putea fi eliberat mai devreme din penitenciar. Dragnea ar putea ieși mai devreme din penitenciar cu peste un an de zile, daca indeplinește anumite condiții. Din ceea ce se știe in spațiul public, Dragnea este un deținut model, care a primit recent și o permisie…

- Schimb de replici acide in direct la Digi 24 intre fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu și senatorul PSD Lucian Romașcanu. Romașcanu s-a evervat in momentul in care fostul președinte l-a numit 'inteligent', ironizandu-l pentru ca senatorul i-ar fi amintit de trecutul politic comun cu cel…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a fost citat ca martor la DNA in dosarul fostului agent guvernamental la CEDO, Viorel Mocanu, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare. Citarea a fost facuta telefonic, insa pana in acest moment nu a fost stabilita o data exacta pentru audiere, au precizat…