- Melania Trump s-a intors, marți, in campania electorala, cu doar o saptamana inaintea alegerilor prezidențiale. Aceasta a fost prima apariție a soției lui Donald Trump la un miting electoral la aproape o luna dupa ce a fost testata pozitiv cu COVID-19, conform hotnews.ro.“Va mulțumesc pentru toata dragostea…

- Este sigur ca Melania Trump a facut campanie pentru prima data marti pentru realegerea sotului ei pe 3 noiembrie, oferindu-si sprijinul victimelor de COVID -19, relateaza AFP. "Nu sunt intotdeauna de acord cu modul in care spune lucrurilor pe nume", a spus Prima doamna in timpul unei reuniuni la Atglen,…

- La noua zile dupa ce Donald Trump a fost testat pozitiv cu COVID, medicul sau, Sean Conley, a transmis ca presedintele indeplineste toate criteriile Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) pentru incetarea izolarii de siguranta, scrie BBC. "In aceasta seara, sunt bucuros sa anunt ca,…

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a spus astazi ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adaugat ca va intra in carantina, potrivit Reuters. „Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru…

- Bill Stepien a calatorit spre si de la Cleveland alaturi de Donald Trump si o alta consiliera, Hope Hicks, de asemenea diagnosticata cu coronavirus, pentru dezbaterea prezidentiala de marti, potrivit Politico. El a fost de asemenea luni la Casa Alba cu presedintele. Presedintele Donald…

- Presedintele Donald Trump a fost transportat la spitalul Walter Reed unde sunt birouri prezidențiale și va putea lucra. Trump a aratat, pe Twitter, ca este doar o masura de precauție. Presa din SUA spune insa ca președintele nu se simte atat de bine pe cat spune, drept pentru care a preferat sa mearga…

- Contracandidatul lui Donald Trump la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden, a anunțat, vineri, ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus. Acesta a precizat ca nici soția sa, Jill, nu este infectat[, informeaza The New York Times. „Sunt bucuros sa anunț ca Jill și cu mine…

- „La fel ca in ultimele luni, vicepreședintele Pence este testat zilnic pentru COVID-19. In aceasta dimineața, vicepreședintele Pence și soția sa, Karen, au fost testați negativ. Vicepreședintele se afla in continuare intr-o stare buna și le ureaza soților Trump recuperare rapida”, a anunțat Devin…