Mediul de afaceri german din România: Încrederea este afectată de criza politică Actualele evolutii politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor necesare si urgente, atrage atentia AHK Romania, intr-un comunicat remis luni AGERPRES.



"In contextul actualelor evenimente politice, AHK Romania doreste sa informeze toti factorii de decizie politica ca actualele evolutii politice au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor necesare si urgente. Capacitatea de reforma si, prin urmare, configurarea conditiilor cadru ale viitoarelor politici economice in Romania depinde in mare masura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Actualele evoluții politice au dus la pierderea încrederii companiilor germane în implementarea reformelor necesare și urgente, conform AHK România - Camera de Comerț și Industrie Româno-Germana.“Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor…

- Criza politica si guvernamentala afecteaza partial capacitatea deplina a Guvernului, dar fiecare trebuie sa isi faca datoria, a declarat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, intr-o conferinta sustinuta la Iasi. "Guvernul trebuie sa isi faca datoria. Sigur, faptul ca avem o criza politica…

- Fostul lider al PNL, Valeriu Stoica, susține ca premierul Florin Cițu este ”terminat ca premier”, in urma acestei crize politice. Stoica arata faptul ca s-au comis cinci greșeli uriașe in guvernare, asta deși actuala coaliție a beneficiat de o conjuctura politica favorabila, cu toate parghiile puterii…

- In plin scandal intre USR PLUS și premierul Florin Cițu, din cauza programului de 50 de miliarde de lei pentru primari, Klaus Iohannis a sușinut miercuri dupa-amiaza o declarație de presa in care a facut apel la partidele din coaliția guvernamentala sa se ințeleaga și sa dialogheze. „Oamenii s-au saturat…

- In timp ce o parte a opiniei publice ii așteapta demisia din funcția de premier ca urmare a dezvaluirilor despre trecutul sau controversat, Florin Citu a dat de ințeles ca nu exclude o candidatura la Președinția Romaniei. Premierul a fost intrebat la TVR daca intentioneaza sa candideze pentru functia…

- Aproape 100 de miliarde de lei s-au evaporat in 2020, anul pandemiei de Covid-19, din cifra de afaceri a tuturor companiilor din Romania, o scadere de doar 5,4% fata de 2019, la 1.656 mld. lei (338 mld. euro), arata primele date ale Registrului Comertului, furnizate la solicitarea ZF. Aproape…

- Industria farma va continua sa creasca in acest an spre pragul de 70 mld. lei, in contextul presiunilor inflaționiste de la nivelul economiei, precum și al ridicarii masurilor de restricție care au afectat temporar producția de medicamente in anul 2020, arata o analiza KeysFin. Cifra de afaceri…

- Lupta pentru putere din PNL in actualul context pare sa potențeze rivalitați pentru o poziție mult mai mare decat aceea aflata in discuție, insa indiscutabil aflata in joc. Cei doi juni primi liberali sunt aduși la amploarea unui start pe care partidul nu il are. Concurența din PNL nu poate aduce nimic…