Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de benzina care a afectat Marea Britanie timp de aproape doua saptamâni este departe de a se termina chiar daca situația se îmbunatațește. Iata principalele date ale acestei crize: - 23 SEPTEMBRIE - Primele informații despre benzinariile administrate de giganții…

- Secretarul de stat insarcinat cu Brexitul David Frost a laudat, intr-un duscurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator al premierului Boris Johnson, ”renasterea britanica” lansata prin Brexit, in urma unui ”lung cosmar al apartenentei la UE”, in contextul in care Regatul Unit se confrunta…

- Criza combustibilului declanșata in Marea Britanie, dar și efectele pandemiei Covid-19 asupra economiei țarii au ridicat numeroase semen de intrebare și au adus incertitudine in randul populației. Tensiunile au crescut considerabil, iar Guvernul incearca sa aduca liniștea. Marea Britanie trece printr-o…

- Guvernul britanic va declara luni ca "a fost atins pragul" care ii permite sa suspende unilateral dispozitiile vamale post-Brexit specifice Irlandei de Nord, un subiect aflat in centrul unei dispute aprinse cu Uniunea Europeana, informeaza AFP preluat de agerpres. Intr-un discurs pe care urmeaza…

- Pasaportul devine obligatoriu – incepand de vineri – la intrarea in Regatul Unit, una dintre consecintele Brexitului, care a intrat in vigoare in acest an, o masura anuntata la vremea respecitva si care schimba puternic obiceiurile turistilor si calatorilor de afaceri. Turistii…

- M&S a declarat joi ca cele noua magazine frantuzesti ale sale ramase, gestionate de Lagardere Travel Retail, isi vor continua activitatea si ca cele doua companii lucreaza la un viitor model de afaceri durabil. Presedintele Archie Norman s-a plans luni de zile ca M&S se lupta sa introduca marfuri in…

- Guvernul britanic a decis sa amâne introducerea controalelor vamale complete la importurile din Uniunea Europeana, într-o abordare „pragmatica”, într-un moment în care Regatul Unit se confrunta deja cu dificultați de aprovizionare, relateaza AFP. ”Vrem ca…

- Intr-un raport bugtar UE privind anul 2020 se arata ca Londra datoreaza aceasta suma in virtutea unei serii de prevederi ale unor articole pe care cele doua parti le-au accept in cadrul Acordului Retragerii regatului Unit din Uniunea Europeana. Insa Trezoreria britanica insista asupra faptului ca incheierea…