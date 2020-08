Medicul pediatru Mihai Craiu: "Şcolarii NU TRANSMIT noul coronavirus mai mult decât adulţii!" Dr. Craiu a precizat, intr-un mesaj publicat pe Facebook, cum pot fi deschise scolile. "Cea mai importanta condiție pentru deschiderea școlilor, in siguranța, o constituie transmiterea comunitara redusa a SARS-CoV-2. Ceea ce nu pare a fi deloc cazul in acest moment in Romania.



Dar...



La nivel mondial inchiderea școlilor și a gradinițelor a avut loc in 186 țari si teritorii (cu excepțiile notabile din Suedia si Nicaragua) și a afectat 89% din copiii lumii. Adica 1.5 miliarde de copii, la scara planetara - https://time.com/…/schools-reopening-coronavirus-denmark-s…/",… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

