Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 25 aprilie 2022. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Compania Auchan anunța un program prin care pune in vanzare telefoane la preț redus, recondiționate, cu garanție 12 luni. Aceste telefoane mobile pot fi cumparate in 30 dintre hipermarketurile Auchan din Romania. Magazinele se afla in in București, Cluj, Craiova, Sibiu, Timișoara, Constanța, Brașov,…

- Duminica, 17 aprilie, de la ora 12:00, spectacolul va fi proiectat pe marile ecrane ale Cineplexx Baneasa din Baneasa Shopping City, Cineplexx Titan din Auchan Titan, Cinemax Veranda din Veranda Mall, Happy Cinema din Liberty Center, Movieplex Cinema din Plaza Romania și Hollywood Multiplex din Mall…

- Dupa doi ani de pandemie in care au fost suspendate, concursurile și olimpiadele școlare sunt organizate din nou, in 2022, spre fericirea elevilor care vor sa participe și a profesorilor care ii pregatesc pe cei mai buni dintre ei. In acest moment, ne putem mandri cu reprezentarea județului Argeș la…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Conform prognozei meteo ANM pentru duminica, 27 martie, vremea se va menține calda. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Laurus Medical anunta disponibilitatea imediata si fara costuri a serviciilor sale medicale non-urgenta pentru refugiatii din Ucraina. Serviciile oferite sunt disponibile in toate centrele Laurus Medical din tara, in baza unui act de identitate care sa ateste statutul de refugiat. Orasele…

- CS Minaur continua forma buna in care se afla, reușind a treia victorie din acest an și a cincea din retur (din tot atatea etape). Duminica seara, adversara echipei noastre a fost CSM Vaslui, de care a reușit sa treaca la 11 goluri diferența (37-26). Jocul a fost echilibrat pana in min. 33, iar de la…