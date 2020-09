Medicii SUA, interesați de vaccinul rusesc împotriva COVID-19 BUCUREȘTI, 29 sep – Sputnik. Peste o suta de lucratori medicali din centrul “Maimonides”, una din cele mai de prestigiu instituții medicale din SUA, și-au manifestat interesul fața de vaccinul rusesc “Sputnik V”, in timpul unui briefing online cu cercetatorii ruși din Centrul Gamalei, se menționeaza intr-un comunicat al Fundației Ruse pentru Investiții Directe (RFPI). © Sputnik / AFK SistemaCat de periculos este vaccinul: SUA solicita un raspuns, Europa numara profiturile Din luna martie, Maimonides se afla in prima linia in lupta cu pandemia coronavirusului: centrul se afla printre… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

