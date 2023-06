Stiri pe aceeasi tema

- Urșii iși fac tot mai mult apariția prin localitațile dambovițene! Pana acum astfel de animale salbatice au fost observate de cetațeni in localitațile Tatarani, Mogoșani, Valea Lunga, Valea Voievozilor, Razvad, dar și orașul Gaești. Cum autoritațile nu au bagat prea mult in seama apariția salbaticiunilor,…

- Evenimentul s-a produs luni, 15 mai, la ora 18.35, a anunțat Metrorex, care nu a precizat daca metroul care circula dinspre Pipera spre Berceni a avut vreo defecțiune.„La 18.35, in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea stației…

- Sute de mii de vizitatori din China continentala au calatorit in cel mai mare centru de jocuri de noroc din lume, Macao, cu ocazia sarbatorii de Ziua Muncii, potrivit Reuters.Creșterea numarului de vizitatori vine dupa ce China și regiunea sa administrativa speciala Macao au ridicat restricțiile…

- Cartofii prajiți se afla in topul preferințelor culinare ale romanilor. Ușor de pregatit și extrem de gustoși, aceștia par a fi varianta mereu la indemana atunci cand ritmul vieții este alerta, dar și in cazul ieșirilor cu familia și prietenii. Cel mai recent studiu realizat de o echipa de cercetatori…

- Exportatorii chinezi care si-au expus produsele la cel mai mare targ comercial din China au declarat ca economia globala slaba le afecteaza afacerile, multe investitii fiind inghetate si unii reducand costurile cu forta de munca ca raspuns, transmite Reuters, relateaza News.ro.Starea de spirit pesimista…

- Avalanșa s-a produs luni, 10 aprilie, in Munții Rodnei, in zona Varful Roșu, au anunțat salvamontiștii din Bistrița-Nasaud, care au avertizat ca riscul de a se produce o alta avalanșa ramane ridicat. „Avertizare in Munții Rodnei. In zona Varful Roșu s-a produs o avalanșa de mari dimensiuni. Pericolul…

- Companiile chineze, inclusiv una conectata cu guvernul de la Beijing, au trimis entitatilor ruse 1.000 de pusti de asalt si alte echipamente care ar putea fi folosite in scopuri militare, inclusiv piese de drone si veste antiglont, a relatat publicatia americana Politico, preluata vineri de EFE, citata…

- O investigație realizata de publicația Politico arata ca transporturi de arme și echipament militar de protecție din China au ajuns in Rusia, fie direct, fie tranzitand alte doua țari, dintre care una membra NATO.