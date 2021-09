Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu redeschiderea noului corp de cladire de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași vor fi disponibile 9 paturi de terapie intensiva, care in cazurile extreme, pot fi rezervate in totalitate copiilor infectați cu SARS-CoV-2. Purtatorul de cuvant al unitații medicale, Lavinia Ionescu: De la 1 octombrie…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca se remarca o crestere a ratei de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, rata de imunizare in randul acestei categorii ajungand la aproape 15%. Medicul sustine ca procentul este insa "insuficient"…

- Potrivit bilanțului coronavirus, in spitalele din Romania se aflau, luni, 5.288 de persoane bolnave de COVID-19, dintre care 633 la Terapie Intensiva. Dintre cei aproape 6000 de romani internați, 162 sunt copii sub 18 ani. Dintre aceștia, 152 fiind internați in secții și 10 la ATI.La Iași, cel mai mic…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- Un barbat de 70 de ani din Pascani, care s-a vaccinat la inceputul anului, este internat cu COVID-19 la Terapie Intensiva in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In cazul acestuia a fost confirmata tulpina Delta, scrie News.ro . Tot in Terapie Intensiva se afla alti patru pacienti cu COVID-19. Trei…