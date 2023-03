Mecanicul care a provocat accidentul de tren, pus sub control judiciar Mecanicul de tren care a provocat accidentul feroviar din Teleorman, in urma caruia mai multe persoane au fost ranite, a fost reținut de polițiști. Instanța a decis eliberarea lui și cercetarea sub control judiciar. Barbatul, in varsta de 36 de ani a fost acuzat de neindeplinirea atribuțiilor de serviciu sau indeplinirea defectuoasa a acestora, precum și de vatamare corporala din culpa. „La data de 16.03.2023, in continuarea cercetarilor in dosarul penal privind accidentul feroviar din data de 13.03.2023, din stația Roșiori Nord, polițiștii din cadrul Biroului județean Poliție Transporturi Teleorman… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

