Maxima Smecherie a lui Maior – SRI din Protocolul Secret SRI – ICCJ! Din 5 Septembrie 2009, ICCJ a devenit oficial, dar in secret, “femeia de serviciu” a SRI-ului “privatizat” de Maior si Coldea. Nici in tarile bananiere nu a existat asa ceva, vreodata ! Daramite intr-o tara NATO si UE ?! Daca ne uitam atent pe Documentul desecretizat de Eduard Hellwig, gasim intreaga dezlegare a Misterului ! Dar sa ne amintim ceva important inainte sa dezlegam Misterul. Judecatorii care emiteau mandate de siguranta nationala (au emis 26.000 de mandate si au respins doar doua timp de aproape 9 ani, in perioada 2009-2018) au fost numiti, cu sprijinul SRI, inca din perioada 2007-2008… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat ieri protocolul de cooperare cu Parchetul General si Inalta Curte de Casatie si Justitiei semnat in septembrie 2009. Documentul transforma practic judecatorii de la Curtea Suprema in colaboratori ai principalului serviciu de informatii al tarii, desi acest…

- "Știam ca exista documentul, de aceea l-am și cerut in instanța, insa nu am știut ca și fostul președinte il are. La vremea cand eram ministru, m-a chemat sa ma informeze ca niște angajați fac lucruri ilegale, ca atare au și plecat din minister, discuție din 2011", a spus Elena Udrea, la Romania…

- Daniel Dragomir a avansat o lista cu 19 persoane din media despre susține ca ar fi „intreținut relații neetice” cu ofițeri SRI. Lista a fost inaintata de Daniel Dragomir, joi, Comisia de Control a SRI. Daniel Dragomir a fost audiat, joi, in Comisia de Control a SRI. Dupa audieri, acesta a declarat ca…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat al doilea protocol pe care institutia il avea cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), incheiat in 2012. Documentul prevede ca partile analizeaza proiecte de acte normative referitoare la obiectul lor de activitate si fac planuri comune. Nu se mentioneaza…

- Curtea Constitutionanla arunca in aer obiectul protocoalelor ilegale. Serviciile de informatii nu aveau voie sa opereze in niciun dosar de coruptie. Asta intrucat coruptia nu poate fi inclusa in categoria amenintarilor la siguranta nationala. Motivare CCR Curtea Constitutionala arunca in aer obiectul…

- MEDIAFAX SA a transmis Procurorului General sesizarea in legatura cu posibile infractiuni comise prin semnarea si punerea in aplicare a Protocolului SRI- Parchetul ICCJ, cu urmatoarele suspiciuni: uzurparea functiei, abuz in serviciu, compromiterea intereselor justitiei, delapidare, deturnare de…

- Serviciul Roman de Informații a avut puțini șefi. Magureanu, Timofte, Maior (cu Coldea pe coada cateva luni), Hellvig. Doi dintre ei cu mandate de peste 7 ani, adica aproape atingand durata a doua mandate prezidențiale.

- Fugarul Sebastian Ghita a declarat, in partea a treia a interviului realizat de Ion Cristoiu de la EVZ, ca nu au existat „liste negre” cu lideri ai PSD care ar fi urmat sa fie arestati. „Teoria cu listele cu baroni, listele cu PSD-isti facute la o bauta cu Coldea, cu Ponta si Maior este falsa”, […]