- Oana Carmaciu, actrița din serialul Sacrificiul, va deveni mama pentru prima oara! Insarcinata in șase luni, ea s-a intors deja pe platourile de filmare, cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion, unde și-a reluat activitatea. Ce dezvaluiri a facut?

- Justin Bieber a vorbit deschis despre dependenta sa de droguri si a dezvaluit ca i-a fost teama ca va muri din cauza acestora, relateaza marti Press Association. Cantaretul canadian, in varsta de 25 de ani, a declarat ca in cea mai dificila perioada din viata imediat dupa ce se trezea fuma canabis si…

- Menținerea unei stari bune de sanatate corporala și psihica este unul dintre secretele unei vieți cat mai productive. De foarte multe ori nivelul de stres nu ne permite sa avem un stil de viața așa cum ne-am dori. Pentru ca nivelul de stres pe care il acumulam zi de zi sa nu ne afecteze foarte mult…

- Viața lui Codin Maticiuc s-a schimbat radical de cand a devenit tatic. Simpaticul actor este topit dupa fetița lui, Smaranda, și iși imparte cu brio timpul intre familie și actorie, domeniu in care este extrem de implicat.

- DiCaprio se afla in vacanta de Craciun intr-o croaziera in Marea Caraibilor cand a aflat ca in apropiere de insula St. Martin fusese dat disparut un barbat care cazuse dintr-o barca, fiind in stare de ebrietate. "Leonardo a jucat un rol de Hollywood in viata reala", a declarat o sursa a ziarului…

- Peste doua luni, Matteo și iubita lui, Elena, vor deveni pentru prima data parinți. Dupa ce au aflat marea veste, cei doi s-au gandit și la parinții spirituali, primii pe lista fiind Ilinca Vandici și soțul ei, Andrei Neacșu. Prieteni buni de cațiva ani, Ilinca Vandici, Andrei Neacșu, Matteo și iubita…