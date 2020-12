Stiri pe aceeasi tema

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus trecerea in scenariul galben a localitaților Alba Iulia , Blaj , Berghin, Cetatea de Balta, Ciuruleasa, Cricau și Noșlac și in scenariul roșu localitațile Cergau, Mihalț și Sancel. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor…

- COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA ALBA HOTARAREA nr. 96 din 21.12.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza unitaților administrativ-teritoriale Albac, Berghin, Ciugud, Cugir, Hoparta, Lupșa, Roșia Montana, Stremț, Șona, Valea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus Hotararea nr. 94 pentru adoptarea a noi masuri pentru localitațile Blaj, Ciuruleasa și Vințu de Jos, Sebeș , Bistra, Cetatea de Balta, Garbova, Lunca Mureșului, Rimetea și Unirea. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA ALBA HOTARAREA nr. 93 din 14.12.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare și prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2 pe raza unitaților administrativ-teritoriale Blaj, Zlatna, Bucium, Daia Romana, Horea, Jidvei, Lupșa, Șibot, Salciua și Saliștea…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 28.11.2020 – 11.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica Alba; Vazand Avizul de ridicare…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 26.11 – 9.12.2020, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția de Sanatate Publica Alba; Vazand Analiza de risc pentru…