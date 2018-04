Stiri pe aceeasi tema

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova se mențin pe locul cinci in Divizia A1, dupa ce au caștigat un punct in confrutarea de marți seara, de pe teren propriu, cu liderul Tricolorul LMV Ploiești. Meciul s-a incheiat cu victoria prahovenilor, care ...

- In aceasta dimineata, politistii din Prahova efectueaza 7 perchezitii la persoane banuite ca ar fi desfasurat partide de vanatoare neautorizate pe fonduri cinegetice. La data de 18 aprilie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova si ai Directiei de Operatiuni Speciale a Politiei…

- FCSB a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0 (1-0), pe CSU Craiova, in ultimul meci al etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I. In urma acestui succes, FCSB se distanteaza la doua puncte in fruntea clasamentului, fata de ocupanta locului secund, CFR Cluj, care a remizat, duminica, pe teren…

- Regretul lui Selymes: ”In 94, daca eliminam Suedia, treceam și de Brazilia!”. Romania intalnește asta-seara, la Craiova, echipa Suediei , aflata pentru prima data in țara noastra de la momentul 1994, cand nordicii au ucis visul „Generației de Aur” la Campionatul Mondial din SUA. Niciun meci din istoria…

- Tricolorul LMV Ploiesti – SCM U Craiova, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa succesul categoric inregistrat in Capitala, luni seara, in duelul cu prima clasata, Steaua Bucuresti, echipa de volei Tricolorul LMV Ploiesti revine in Sala „Olimpia”, urmand ca astazi, de la ora 18:00, sa primeasca vizita…

- Vineri, 9 februarie a.c., aproximativ 40 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Matei Basarab" Ploiesti vor asigura masurile de ordine publica la meciul de fotbal dintre echipele F.C.ASTRA GIURGIU - F.C.GAZ METAN MEDIAS Meciul se va disputa incepand cu ora 20:45 pe stadionul municipal "Marin Anastasovici…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…