Măsuri CAS Hunedoara împotriva contaminării cu COVID-19 Avand in vedere situația creata la nivel național de apariția virusului COVID 19, inclusiv in județul Hunedoara și pentru limitarea raspandirii acestuia, Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara trateaza cu maxima seriozitate riscul de contaminare la care sunt expuși asigurații. De aceea, facem urmatoarele recomandari: evitarea prezentarii in instituție pentru obtinerea de informatii ce se regasesc pe site-ul http://www.cnas.ro/cjashd/ sau care pot fi obtinute telefonic, la numarul 0254 – 219280 sau telverde 0800800967. accesul publicului in instituție se va realiza astfel incat… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

