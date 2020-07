Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile grecesti intentioneaza ca de marti sa aplice amenzi turistilor care vor intra pe teritoriul elen fara a fi completat in prealabil formularul special cu datele personale si cele de sedere pe perioada sejurului, in urma caruia ar trebui sa primeasca un QR Code, a declarat Alin Burcea, CEO…

- "Singurele probeleme reale sunt asteptarea in frontierele terestre, dar si aici variaza, in anumite zile se asteapta, in altele nu, si, sa nu uitam acel QR code care trebuie completat cu 48 de ore inainte. Este cea mai importanta tema pe care trebuie sa o aiba in vedere turistii cand pleaca in Grecia.…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta, potrivit Agerpres.…

- O romanca aflata in vacanta in Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata de autoritatile din Grecia ca fiind infectata cu noul coronavirus.Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat…

- Autoritațile sanitare din Grecia au anunțat joi ca primele 250 de teste Covid-19 pentru turiștii care au sosit miercuri, pe aeroportul din Heraklion, Creta, au ieșit toate negativ, a anunțat Greek Greece Reporter.Informația a provocat bucurie in randul primilor turiști romani care au aterizat ieri pe…

- Grecia schimba regulile pentru turiști. Autoritațile de la Atena au anunțat ca cei care vor fi testați pentru COVID-19 nu sunt obligați sa intre in carantina 24 de ore dupa prelevarea probelor, ci iși vor putea continua calatoria. Doar cei cu rezultat pozitiv vor fi...

- Spania va ridica de la 1 iulie obligativitatea ca turistii straini sa treaca printr-o perioada carantina de doua saptamani, a anuntat guvernul luni guvernul spaniol intr-un comunicat, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro.

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat deschiderea sezonului turistic in doua etape, potrivit portalului Liberal.gr . Astfel, pe 25 mai se deschide sezonul turistic pentru cetațenii greci, iar din 15 iunie se deschide și pentru cetațenii straini, scrie g4media.ro. Cetațenii straini vor putea veni…