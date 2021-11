Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in luna octombrie 2021 cu 23.28% fața de anul trecut, atingand un volum de 9.608 unitați. Pe primele zece luni din 2021, nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 97.870 unitați, volum similar comparativ cu aceeași…

- Toate pietele importante s-au contractat in luna septembrie, cele mai mari scaderi avand loc in Italia (-32,7%), Germania (-25,7%), Franta (-20,5%) si Spania (-15,7%). In primele noua luni, inmatricularile de autoturisme noi in UE au crescut cu 6,6%, la 7,5 milioane de unitati. Cele mai mari cresteri…

- In luna iulie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 23.2% fata de iulie 2020, atingandu-se un nivel de 823.949 unitati. In luna august 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 19.1% fata de august 2020, atingandu-se un nivel de 622.993…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, maiorul Andrei Grancea, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane.,,Unul din cele doua autoturisme a parasit partea carosabila si a intrat intr-un sant. Doua pasagere, din acelasi autoturism, au primit ingrijiri medicale…

- Peste 330 de autoturisme electrice noi au fost inmatriculate in Romania, in luna iulie, iar cifrele la nivel national arata ca sunt in circulatie aproximativ 7.500 de vehicule electrice. Potrivit unui sondaj realizat de E.ON si Kantar Emnid in Germania si alte 12 tari europene, majoritatea europenilor…

- Inmatricularile noi de autobuze ṣi microbuze au crescut cu 32,8% in trimestrul al doilea al anului fata de aceeași perioada din anul trecut. Tot atunci, ponderea inmatricularilor noi de autoturisme aduse...