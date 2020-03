Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, propus la Ministerul Sanatații, a primit aviz negativ, la audierile din comisiile de specialitate din Parlament! Costache, care ar fi trebuit sa fie in autoizolare, a mers la audieri, fara masca de protecție.Costache a fost testat, vineri, pentru coronavirus, iar rezultatul…

- Premierul Ludovic Orban a convocat mai multi ministri, duminica seara, in jurul orelor 22.30, la Palatul Victoria, pentru evaluarea masurilor ce se impun pe fondul cazurilor de COVID-19 depistate la nivel national. Titularii de portofolii chemati la Guvern au fost Florin Citu, ministrul Finantelor…

- La votul pentru controversatul ministru al Dezvoltarii s-au inregistrat 10 voturi "pentru", 20 "impotriva" si 6 abtineri.Și la audierile miniștrilor din guvernul Orban 1, din octombrie, si Orban 2, din februarie, Ion Stefan a fost avizat negativ. In timpul primelor audieri, Ion Stefan le-a cerut membrilor…

- Ministrii propusi in Cabinetul Florin Citu sunt audiati, timp de trei zile, in comisiile de specialitate din Parlament. Noul premier propus are aceeasi echipa de ministri ca Ludovic Orban, fiind si Guvernul interimar, demis de Parlament prin motiune de cenzura. O singura modificare s-a facut in Guvern,…

- Anuntul lui Florin Citu vine dupa ce Biroul Executiv al PNL a stabilit, vineri, in uninimitate sustinerea Guvernului Citu. Pentru functia de ministru al Finantelor a fost propus deputatul PNL Lucian Heius. "Am depus lista miniștrilor și programul de guvernare . Mandatul meu este clar: formarea unei…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a sustinut o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si a avut o intalnire cu Victor Costache, ministrul Sanatatii In continuarea demersurilor/masurilor de monitorizare a starii de sanatate a elevilor si de prevenire a imbolnavirii prin infectii…

- PSD vrea sa fie foarte dur la audieri cu anumiti ministri din Guvernul Orban, la audieri. Potrivit unor surse, sunt vizati urmatorii ministri: Florin Citu, Violeta Alexandru, Ion Stefan si Catalin Predoiu. Cele mai dure intrebari vor fi adresate aici.In schimb, exista si ministri care sunt considerati…

- ​Luni încep audierile miniștrilor în Parlament, acestea urmând sa se desfașoare timp de trei zile, pâna miercuri, votul asupra Guvernului fiind programat peste o saptamâna, pe 24 februarie.Ludovic Orban vine în Parlament pentru votul de reînvestire cu…