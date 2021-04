Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștii pe plaja sau in excursiile montane, inclusiv in minivacanța de 1 mai. O decizie in acest sens va fi discutata in Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Anunțul a fost facut de Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne. Acesta a…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca turiștii se pot caza pe litoral in minivacanta de 1 Mai, insa cluburile vor fi inchise inclusiv in noaptea de Inviere, chiar daca restricțiile de circulație sunt ridicate.

- Pentru ca mai este puțin pana la deschiderea oficiala a litoralului, ministrul de Interne, in cadrul unei emisiuni TV, a ținut sa faca mici lamuriri legate de acest aspect. Se pare ca tradiționala petrecere de 1 Mai din cluburile de la malul marii a romanilor va trebui sa mai aștepte, caci situația…

- Liderul PSD , Marcel Ciolacu, spune ca va discuta cu social-democrații daca se impune o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, in urma crimelor din Onești, dar ca in opinia sa in acest caz nu ar trebui ceruta imediat demisia ministrului. Ciolacu i-a reproșat lui Bode doar ca a…

- ”Sunt de acord cu domnul ministru, totusi, de luni pana miercuri e o perioada cam lunga de timp, ar fi trebuit aceste masuri luate imediat. Noi vorbim de un minister operativ, unde informatiile pot fi solicitate de la o ora la alta. Nu sunt adeptul ca, in acest moment sau intr-un astfel de caz, imediat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, ca Centrul Chinologic al Politiei Romane de la Sibiu instruieste caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2. Pregatirea a inceput inca de anul trecut, rezultatele urmand a fi prezentate in curand. ”Caini antrenati…

- Decizie a ministrului de interne, Lucian Bode Ministrul de interne, Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat astazi ca a dispus înlocuirea adjunctului poliției capitalei, Radu Gavriș, din postul de coordonator al activitaților de prevenire și…