- Autoritațile din județul Tulcea au decis ca purtarea maștii de protecție sa fie obligatorie in 8 localitați din județ, puternic afectate de numarul mare de cazuri de Covid-19, anunța Agerpres. Decizia a fost luata din cauza incidentei de peste 1,5 la mia de locuitori a cazurilor de infectare cu noul…

- Masca devine obligatorie in tot județul Valcea, iar in orașul Ramnicu Valcea se inchid creșele. De asemenea, in 31 de localitați din județ au fost interzise spectacolele, concertele, evenimentele private și religioase și au fost introduse restricții in funcționarea restaurantelor și cafenelelor.Masurile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) din Tulcea a decis, miercuri, sa recomande populatiei din patru localitati, Grindu, Stejaru, Somova si Jijila, noi masuri pentru prevenirea aparitiei unor noi cazuri de infectare cu COVID-19 potrivit Agerpres. Recomandarile survin cresterii incidentei…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe intreg teritoriul județului Cluj, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție de catre toate persoanele cu varsta de peste 5 ani, astfel incat sa acopere nasul și…

- In perioada 7 august, ora 00:00- 20 august, ora 24:00, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in urmatoarele spatii publice deschise: piete, targuri, oboare, zone de asteptare…

- Obligația de a purta masca de protecție in aer liber se extinde. Giurgiu devine al unsprezecelea județ in care aceasta devine obligatorie in spațiile publice deschise. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de…