Masă de Crăciun, un lux pentru mulți români! Casele de amanet, luate cu asalt înainte de Sărbători Prețul alimentelor a crescut și in luna decembrie, iar romanii au fost nevoiți sa plateasca mai mult pentru masa de Craciun. Cele mai mari costuri sunt la carnea de porc, ulei și lactate. Dorinta de a avea sarbatori in rand cu lumea, in conditiile unor resurse limitate, ii determina pe multi sa ia drumul amanetului. […] The post Masa de Craciun, un lux pentru mulți romani! Casele de amanet, luate cu asalt inainte de Sarbatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

