Stiri pe aceeasi tema

- In urma cercetarilor amanuntite efectuate in prima parte a zilei, specialistii de la ISU Timis au stabilit cauza izbucnirii teribilului incendiu... The post Cauza probabila a incendiului in care au pierit cei patru copilasi, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Miercuri seara, la Timișoara sa petrecut o tragedie O casa de pe strada Memorandului a izbucnit in flacari, vecinii alertand pompierii. In locuința se aflau la momentul izbucnirii incendiului cinci copilași, cel mai mic de mai puțin de un an cel, iar mai mare de 12 ani. Doi dintre copii au fost gasiți…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina, duminica seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada... The post Casa cuprinsa de flacari in Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii au fost solicitati sa intervina joi, in jurul orei 12:35, la un accident de circulatie produs pe soseaua Timisoara - Buzias, pe raza comunei... The post Masina rasturnata intre Timisoara si Buzias. Victima inconstienta, incarcerata appeared first on Renasterea banateana .

- ISU Timis a primis o solicitare de intervenție in Timisoara, pe strada Inului nr. 4, pentru un miros puternic de insecticid. A fost alertat imediat... The post Bloc evacuat la Timisoara. Locatarii au simtit miros de insecticid. Au intervenit SMURD si echipajul CBRN appeared first on Renasterea banateana…

- In jurul orei 13,15, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu la un autotren incarcat cu carbuni, pe DN58, intre localitațile Carașova și Reșița. The post Autotren in flacari! Pompierii au intervenit de urgența appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu puternic a izbucnit astazi la o doua hale din comuna hunedoreana Santamaria Orlea, in care erau depozitati 5.000 de baloti de paie. The post Incendiu puternic la doua hale pline cu baloți de paie. Au intervenit pompierii militari appeared first on Renasterea banateana .