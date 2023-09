Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, in perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2023, a XII-a ediție a evenimentului „Bun venit la UAIC”, dedicat studenților din anul I, menit sa ii ajute sa se integreze cat mai ușor in comunitatea academica a Universitații. Rectorul UAIC, Tudorel…

- Expoziția de Obiecte și Povești – „CineEuroConnect – Collaborative Film Museum and Heritage Film Festival” o expoziție unica, realizata cu contribuția profesioniștilor din industria filmului, dar și a pasionaților de cinema din intreaga țara, inclusiv din strainatate, va fi deschisa miercuri, 27 septembrie,…

- La Muzeul Național al Bucovinei puteți vizita, in perioada 1 – 30 septembrie 2023, expoziția „Fotografisme", a artistului fotograf ieșean Eugen Harasim, deschisa in Foaierul Muzeului de Istorie.Titlul expoziției surprinde foarte bine intenția autorului de a capta in fotografiile ...

- Memorialul Inchisoarea Pitesti deschide, din 23 august, de Ziua Europeana a Comemorarii Victimelor Regimurilor Totalitare, o expozitie internationala dedicata unor martiri care s-au confruntat cu persecutii in secolul trecut, la nivel mondial. Evenimentul reuneste povestile a 27 de barbati si femei,…

- Expoziția va fi vernisata la Muzeul de Istorie din Targoviște, din Calea Domneasca, nr. 189, și va ramane la dispoziția publicului pasionat de fotografie, istorie și arta in cursul lunii august. Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal ”Curtea Domneasca” din Targoviște, in colaborare…

- Cei 100 de ani de istorie ai campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt surprinși intr-un eveniment cultural special, de arta și arhitectura, la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura. Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului…

- Muzeul Național al Bucovinei gazduiește o expoziție de senzație cu zeci de lucrari ale pictorului Nicolae Grigorescu. Este vorba despre „NICOLAE GRIGORESCU – mereu surprinzator”, o expoziție monumentala la Muzeul de Istorie din Suceava, dupa 41 de ani de la prima și singura expoziție vernisata vreodata…