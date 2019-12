Stiri pe aceeasi tema

- ■ organizatorii Festivalului Haiducilor s-au intilnit pentru a trage concluzii despre manifestarea din vara ■ au inceput pregatirea editiei 2020, una care se vrea pe masura anvergurii festivalului care a facut cunoscuta in intreaga tara micuta comuna de la poale de Ceahlau ■ „Festivalul Haiducilor,…

- ■ stratul de nea a ajuns la 10 centimetri pe Ceahlau, iar in noaptea de 30/31 octombrie minima a coborit spre pragul gerului ■ saptamina viitoare, valorile termice vor fi in crestere si s-ar putea ajunge la 19 grade ■ Vremea s-a zburlit un pic pe final de octombrie, cam pe acelasi model cum s-a […]…

- ■ meteorologii anunta valori termice diurne de pina la 21 de grade Celsius ■ si temperaturile nocturne cresc ■ asta in conditiile in care pe Ceahlau sint 19 centimetri de nea ■ Dupa socul termic suportat in urma cu citeva zile, cind valorile termice au scazut si cu 10 grade, iar din vara am intrat […]…

- ■ un grav accident rutier petrecut duminica, la Baltati (Iasi), s-a soldat cu patru morti si doi raniti ■ asta dupa ce un sofer a intors pe linie continua si a fost izbit din plin de o alta masina ■ aceasta din urma era condusa de un tinar din Neamt ■ Un grav accident de […] Articolul 4 nemteni au vazut…

- ■ Prefectura a trimis o adresa tuturor primariilor si consiliilor locale din judet ■ prefectul atrage atentia ca asemenea situatii au existat la Poiana Teiului si in Consiliul Judetean ■ Una din modificarile aduse de Codul Administrativ se refera la posibilitatea ca presedintele de sedinta, sau primarul…

- ■ vineri, in masiv, la peste 1600 de metri, a cazut lapovita si ninsoare ■ zapada nu a avut insa consistenta ■ in zilele de week- end, temperaturile vor fi mai mici decit normalul perioadei ■ Decorul zilelor frumoase de toamna lunga s-a schimbat complet de vineri, 4 octombrie, odata cu patrunderea in…

- ■ in etapa a VII-a a Ligii 3, CSM Ceahlaul va evolua simbata, in deplasare, impotriva echipei Universitatea Dunarea de Jos ■ pietrenii au plecat spre Galati cu o zi inainte de meci ■ simbata, FC Ozana va juca tot in deplasare, la Foresta Suceava ■ incepind din aceasta runda, partidele lunii octombrie…

- ■ chemarea la actiunea civica apartine asociatiilor Act for Tomorrow si Sens Civic ■ organizatorii asigura cazarea la cort, mincare la ceaun, echipament si costurile necesare deplasarii ■ actiunea are loc timp de trei zile, la finalul acestei saptamini ■ Intreaga problematica in ceea ce priveste protectia…